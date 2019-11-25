"Неожиданно!": Бузова поделилась мудростью с Садальским

В личном "Инстаграм" актер опубликовал свежий кадр. На фото он позирует на фоне новогодней елки в компании Ольги Бузовой.
"Самая популярная в #Инстаграм девушка сказала, пора наряжать елку", – написал Станислав Садальский. После этого артист принялся рассуждать о необходимости создавать атмосферу праздника. По мнению знаменитости, доставать новогоднюю мишуру еще очень рано.
"Когда же мне ставить елку, вот дилемма, кто-то ставит елку в середине и даже в начале декабря, кто-то под католическое Рождество (24 декабря), а кто-то наряжает елку прямо накануне Нового года 29-31 декабря. А вы посоветуйте, когда?😎Наряженная елка очень быстро создает в доме праздничную атмосферу, поэтому если совсем нет новогоднего настроения, то нужно превозмочь лень, нарядить елку – и праздничное настроение не заставит себя долго ждать...💩💩💩💩💩💩 (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассудил Станислав Садальский.
Отметим, что подписчиков очень удивило знакомство артиста с поющей телеведущей. "Неожиданно! Вы! И Бузова?! А ваше мнение о ней – слабо?" – поинтересовался интернет-обыватель в комментариях к посту. "Она позитивная, а концерт не видел", – нашелся с ответом актер. Станислав Садальский признался, что не подписан на Ольгу Бузову в соцсетях.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Какой край лучший для переезда в Россию?
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
За сколько вы бы переспали со стариком?
Кто в шоу-бизнесе гей?
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Сколько дыр у вас задействовано в сексе?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Отдать дочь на балет