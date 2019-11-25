Выходка Батрутдинова на шоу "План Б" стала сенсацией

Страсти на шоу "План Б" накаляются, переживание участников растет. Новая выходка Тимура Батрутдинова на проекте стала настоящей сенсацией для зрителей.

Внимание многотысячной аудитории достигло пика. Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову все сложнее выбирать претендента на выбывание. В прошлом выпуске шоу юморист сделал неожиданный ход – вернул под объективы видеокамер Светлану Филию.

Поклонники предполагают, что у шоумена к ней серьезные чувства, иначе зачем было возвращать девушку? Сотруднице телеканала ТНТ прочат финал, и, похоже, она была воодушевлена поступком Тимура. Светлана не скрывала эмоций, когда вновь отправилась с ним на свидание.

Они решили обыграть сплетни о сценарии на шоу "План Б", и вставили наушники, где слышали голос редактора, который подсказывал дальнейшие действия. Вскоре это занятие надоело парочке, и они отправились на романтический ужин, во время которого Тимур сделал неожиданное признание.

"Выпьем за твою внутреннюю красоту и внешнюю. Не знаю, что будет дальше, но хочу, чтобы первый поцелуй на этом проекте произошел с тобой", – заявил комедиант. Филия не растерялась, и проявление нежных чувств состоялось.

При выборе претендентов на выбывание Светлана казалась уверенной в себе, но неожиданно Тимур велел ей отправляться домой, сообщает StarHit. Свое решение он прокомментировал так: "Долго думал после этого поцелуя, что это было и понял, что еще не готов тебя потерять как друга, но очень надеюсь, что это прощание будет доброе и светлое. Очень хочу быть с тобой на связи".