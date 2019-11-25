Выходка Батрутдинова на шоу "План Б" стала сенсацией

Внимание многотысячной аудитории достигло пика. Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову все сложнее выбирать претендента на выбывание. В прошлом выпуске шоу юморист сделал неожиданный ход – вернул под объективы видеокамер Светлану Филию.
Поклонники предполагают, что у шоумена к ней серьезные чувства, иначе зачем было возвращать девушку? Сотруднице телеканала ТНТ прочат финал, и, похоже, она была воодушевлена поступком Тимура. Светлана не скрывала эмоций, когда вновь отправилась с ним на свидание.
Они решили обыграть сплетни о сценарии на шоу "План Б", и вставили наушники, где слышали голос редактора, который подсказывал дальнейшие действия. Вскоре это занятие надоело парочке, и они отправились на романтический ужин, во время которого Тимур сделал неожиданное признание.
"Выпьем за твою внутреннюю красоту и внешнюю. Не знаю, что будет дальше, но хочу, чтобы первый поцелуй на этом проекте произошел с тобой", – заявил комедиант. Филия не растерялась, и проявление нежных чувств состоялось.
При выборе претендентов на выбывание Светлана казалась уверенной в себе, но неожиданно Тимур велел ей отправляться домой, сообщает StarHit. Свое решение он прокомментировал так: "Долго думал после этого поцелуя, что это было и понял, что еще не готов тебя потерять как друга, но очень надеюсь, что это прощание будет доброе и светлое. Очень хочу быть с тобой на связи".
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