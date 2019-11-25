Бузову уличили в грязной лжи

Ольга Бузова умеет удивлять фанатов своими образами. Правда, в этот раз поющая телеведущая поступила весьма опрометчиво, и ее уличили в грязной лжи.

Не секрет, что знаменитости часто занимаются спортом. Вот и Ольга решила рассказать подписчикам о своем хобби. Девушка позировала с доской для серфинга на фоне лазурного побережья. Бузова отказалась от макияжа и заплела волосы в косы.

Снимком певица поделилась на своей странице в социальной сети "Инстаграм". Ольга призналась, что очень скучает по летним теплым денькам. "Листайте. За окном минусовая температура и снег, но летние фото напоминают мне о незабываемых днях на Бали", – написала знаменитость. Текст она сопроводила забавными смайликами.

Не все оценили роскошную фигуру певицы. Несмотря на засилье восторженных отзывов, нашлись и те, кому не понравилось фото. Злые языки обрушились на Бузову с критикой, подчеркнув, что пятая точка певицы – не плод усердной работы над собой, а итог трудов опытного обработчика.

"Жопа какая то очень большая на этих фотках", "А я вижу фш на попке", "Левая ягодичная мышца не работает(((", "Что за уродство?", "Классно жопу себе отфотошопила", "видно фотошоп", "Купальник жопа съела 😁😁😁", " Это фотошоп😂", "********** у тебя жопа выросла (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.