Три бутылки на двоих: Волочкова весело отдохнула с любовником

На странице балерины в социальной сети "Инстаграм" появилось свежее фото – Настя в шикарном белом брючном костюме и любимых меховых уггах сидит за столом. Камин, лепестки красных и белых роз на скатерти, три бутылки со спиртным, два стакана, хорошая закуска – обстановка очень романтичная.
"После большой нагрузки я так люблю позволить себе выходной и просто проводить романтические вечера с любимым человеком в гостевом доме на летней кухне. Без пафоса, но очень душевно и в любви", – похвасталась перед подписчиками артистка. Судя по счастливой улыбке Насти, ей было хорошо и весело.
Впрочем, некоторые люди стали юродствовать. "О-о-о, только сейчас присмотрелась, сколько бутылок на двоих на столе"," Прямо песня в голове: "Виски, кола....королева танцпола", "Настя, у Вас столько алкоголя на столе, как будто там с вами рота любимых отдыхает", – брызгали ядом люди.
Волочкова же устала доказывать, что она не "заливает глаза", как о ней постоянно пишут. "У нас полстраны бухает, и ничего. А когда Волочкова после своей премьеры, ради которой по девять часов в день репетировала и сбивала в кровь ноги, появится с бокалом шампанского, то все сразу думают, что я пьяная, что алкоголик, – ранее в "Дни.ру" возмущалась Настя. – Скажите, реально пьющий и непросыхающий человек может каждый божий день приходить в балетный зал, становиться на пуанты и заниматься?".
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