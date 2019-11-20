Звезда шоу "Пацанки" устроила дебош а аэропорту

Участница шоу "Пацанки" Анна Михеева устроила дебош в аэропорту Пулково. Девушка ругалась матом на полицейских.
По данным ИА "Невские новости", Михеева была сильно пьяна и ударила ногой сотрудника правоохранителя, который пытался доставить ее в дежурную часть за неадекватное поведение. В отношении злоумышленница возбуждено уголовное дело за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.
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