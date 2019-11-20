Сашу Савельеву не поддержали в новом начинании

На записи представлен фрагмент выступления артистки. Звезда предстала в длинном платье белого цвета. Образ получился очень нежным.
Только на этот раз артистка не поет, а играет на флейте, которую уже много лет не брала в руки. Этот перфоманс стал частью благотворительного фестиваля в поддержку детей "Свет надежды".
"Соскучилась по сцене. Сильно", – призналась исполнительница.
Супруг певицы Кирилл Сафонов поспешил поддержать любимую. Он написал в комментариях под постом трогательные слова: "Родная, ты прекрасна! Горжусь❤️".
Поклонники оказались согласны с мнением мужа Савельевой. "Как красиво😍 Ты, словно ангел😇", "Какая чудесная музыка😍👍🏻", "Очень красиво! До глубины... с такой легкостью👏🌹", – восторгались фолловеры.
"До мурашек, супер👍🌹", – заявила фанатка.
Но некоторые все же решили подлить ложку дегтя в бочку меда. "Чем гордиться – не пойму, лучше бы спела", – высказался злопыхатель.
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