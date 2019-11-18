Беременная Костенко объяснила отказ кормить ребенка грудью

Сейчас 25-летняя модель, у которой подрастает дочь Милана, находится на седьмом месяце беременности. В своем "Инстаграме" она призналась, что ее отношение к своему интересному положению сильно отличается от того, что было в первый раз.
"Не в том плане, что стало все равно, просто не хватает времени лежать и прислушиваться, где "стрельнет", "потянет", "заноет" и т. д. Я каждый раз удивляюсь, куда время несется, ведь уже скоро начало третьего триместра. С Милашей не соскучишься", – высказалась Анастасия Костенко. Вместе с тем, она поделилась своим мнением на грудное вскармливание.
Молодая мама заявила, что перестала давать дочери сосать грудь, как только той исполнилось шесть месяцев. "Я изначально не хотела долго кормить и у меня свое видение на этот счет (как только полезли зубы один за другим – знак для перехода на другой план питания)", – отметила супруга футболиста.
Анастасия Костенко добавила, что пока не знает, как выглядит их с Дмитрием Тарасовым будущий ребенок, поскольку на УЗИ он отвернут к позвоночнику. "Снимков с последнего УЗИ нет, малыш – конспиратор 1000lvl. Но предпоследнее УЗИ шепчет, что губы и щеки снова на весь экран. Семейное", – написала модель.
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