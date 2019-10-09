Особенная дочь Лолиты Милявской отказалась от жениха

Единственная дочь певицы Лолиты Милявской Ева почти с рождения живет в Киеве с бабушкой. Сейчас девушке 20 лет, она учится в филиале Варшавского университета. Ева далека от светских тусовок, она не дает интервью, не мелькает на экране телевизора, а, наоборот, ведет крайне закрытый образ жизни.
О том, как живет ее наследница, артистка рассказала в свежем интервью. "Я не требую больших успехов от своего ребенка, я требую знаний. И мне совершенно не важно, будет ли она знаменита. Ева учится на филологическом факультете. Изучает три иностранных языка – польский, английский, немецкий. А еще у нее страсть к цирку. Она о нем знает абсолютно все!" – похвасталась Лолита Милявская.
Ева живет с бабушкой, матерью певицы, в Киеве. О том, чтобы учиться в Польше, речи не шло. Певица объяснила: "Моей маме 76 лет, она не может отпустить от себя ребенка. Я поняла, что сделаю больно маме, если заберу у нее Еву". Лолита призналась, что в будущем видит дочь "хорошим журналистом" или историком международного цирка.
Что касается личной жизни Евы, то там, по всей видимости, штиль. "Недавно мне одна приятельница сказала, что у нее для Евы есть хороший жених. Я поговорила с дочерью. Она ответила: "Мам, еще не время!" И я рада, что у нее учеба на первом месте", – цитирует Лолиту Милявскую сайт "Комсомольская правда".
Отметим, что Ева является особенным ребенком, потому что родилась недоношенной. "Я очень боялась... Недоношенность... Она долго в кувезе лежала и домой пришла в таком виде, в котором можно кормить хотя бы из соски. А так она вся в дырочку была от капельниц. Это сейчас обычное явление… Она кило двести. Все боялись. Задержки неминуемы. Когда Ева появилась на свет, мне врач сказал: "Пока не привыкли – откажитесь", – ранее в интервью откровенничала Лолита.
Артистка не отрицает, что странности в поведении ее дочери действительно есть, но они не обусловлены расстройством психического развития. По словам Лолиты Милявской, Ева просто от природы излишне скромна.
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