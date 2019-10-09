79-летний Виторган готов вновь стать отцом

Артист уверен в том, что дети – это счастье. Он с трепетом рассказывает о том, какие у него подрастают замечательные дочки – Клара и Этель. Эммануил Виторган признался, что обожает с ними нянчиться. Старшенькая растет копией своего брата Максима (от брака Эммануила Гедеоновича с Аллой Балтер – Прим. ред.).Актер и его избранница Ирина пока что не определились, на кого похож их младший ребенок. Супруга звезды театра и кино видит в Кларе черты лица своего любимого. Но сам он считает, что и эта малышка будет похожа на Максима.
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