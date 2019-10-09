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"Ты ушла!": друг обратился с сенсационной новостью к Милявской

Лолита Милявская. Фото: www.globallookpress.com
Лолита Милявская переживает бурные перемены: она рассталась с пятым мужем и сильно похудела. О новой жизни артистка рассказала в свежем интервью.
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Лолита Милявская и Дмитрий Иванов в этом году могли бы отметить десятилетие супружеской жизни. Однако летом пара неожиданно для всех объявила о расставании. А недавно появилась информация о том, будто молодой супруг променял артистку на эффектную брюнетку – владелицу косметологической клиники.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Лолита не скрывала, что расставание далось тяжело. Она расплакалась во время репетиции на фестивале "Новая волна", а в интервью выразила надежду на воссоединение с мужем. Однако острый период прошел, и теперь Милявскую не узнать: звезда сильно похудела, улыбается и много работает.

В свежем интервью Лолита рассказала, что результат преображения – не следствие диеты, а проработка психологических проблем. "Мне помог поход к эндокринологу, неврологу и психиатру", – сообщила Милявская и призвала всех перестать бояться врачей.

"Пошли набор веса, депрессия, потеря сна – бегом к докторам! А у нас похода к врачам стыдятся: ой, я к психологу не пойду, к психиатру – упаси Господь! Ребята, тогда болейте. А моя здоровая психика нужна мне, моей дочери и моей работе", – отметила певица.

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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Сколько килограммов потеряла исполнительница, неизвестно – у нее дома нет весов. "Близкий друг модельер Игорь Гуляев, который делает мне концертные костюмы, позвонил после последних мерок и говорит: "Милявская, ты ушла на 14 сантиметров в талии!" Мне этой информации достаточно", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда".

Лолита Милявская уточнила, что начала заниматься собой еще до расставания с мужем. То, что она сейчас демонстрирует публике, стало результатом пяти месяцев работы. "Глупо, если я в свои 55 лет захочу модельные параметры 90 – 60 – 90. Сразу же повиснет кожа", – заключила певица.

Автор: 9 октября 2019, 13:09
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Королева фриков: Лолите Милявской – 55

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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теперь взялись за лолиту.
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