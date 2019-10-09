Анна Седокова перестала скрывать любовника

Слухи об отношениях между певицей и игроком "Химок" появились в Сети еще летом. Тогда парочку удалось запечатлеть во время совместного отдыха в Турции.
Анна Седокова до последнего времени хранила молчание по этому поводу, но теперь решила рассекретить свою личную жизнь. В "Сторис" она опубликовала совместный с Тиммой снимок. На нем артистка и баскетболист куда-то идут, держась за руки. "Ведь мы до самого конца по одному пути…" – подписала кадр звезда.
Подписчики Анны считают, что она строит счастье на чужом горе. Оказалось, что Янис женат на девушке по имени Сана, они воспитывают сына Кристиана.
Супруга закрывала глаза на измены Тиммы ради ребенка. Однако недавно терпению Саны пришел конец, и она высказалась по поводу романа мужа с артисткой.
"Заботиться – для него обозначает блокировать кредитные карты матери его сына. Говорить, что нужно выметаться из квартиры с ребенком и жить на улице", – цитирует ее Teleprogramma.pro.
Анна Седокова не стала терпеть нападок на любовника и написала, что он добрый и порядочный – настоящая гордость страны. Кстати, спортсмен младше новой возлюбленной на девять лет, что вызывает бурные обсуждения пользователей соцсетей.
Напомним, Анна Седокова успела трижды побывать замужем. Она воспитывает двух дочерей – Монику и Алину.
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