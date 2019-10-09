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Анна Седокова перестала скрывать любовника

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница подтвердила информацию о романе с женатым латвийским баскетболистом. Анна Седокова опубликовала в "Инстаграме" фото с Янисом Тиммой.

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прочитано 1167 раз

Слухи об отношениях между певицей и игроком "Химок" появились в Сети еще летом. Тогда парочку удалось запечатлеть во время совместного отдыха в Турции.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

Анна Седокова до последнего времени хранила молчание по этому поводу, но теперь решила рассекретить свою личную жизнь. В "Сторис" она опубликовала совместный с Тиммой снимок. На нем артистка и баскетболист куда-то идут, держась за руки. "Ведь мы до самого конца по одному пути…" – подписала кадр звезда.

Подписчики Анны считают, что она строит счастье на чужом горе. Оказалось, что Янис женат на девушке по имени Сана, они воспитывают сына Кристиана. 

Скриншот instagram.com/annasedokova

Супруга закрывала глаза на измены Тиммы ради ребенка. Однако недавно терпению Саны пришел конец, и она высказалась по поводу романа мужа с артисткой.

"Заботиться – для него обозначает блокировать кредитные карты матери его сына. Говорить, что нужно выметаться из квартиры с ребенком и жить на улице", – цитирует ее Teleprogramma.pro.

Анна Седокова не стала терпеть нападок на любовника и написала, что он добрый и порядочный – настоящая гордость страны. Кстати, спортсмен младше новой возлюбленной на девять лет, что вызывает бурные обсуждения пользователей соцсетей.

Напомним, Анна Седокова успела трижды побывать замужем. Она воспитывает двух дочерей – Монику и Алину.

Автор: 9 октября 2019, 10:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые сексапильные наряды Анны Седоковой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Прелюдия к 4 ребёнку)))
Гость
Ответить
Она воспитывает, если так можно выразиться, 3 <цензура> детей, в том числе,сына Гектора, вы хоть информацию пишите правдивую,да, и дочь Монику забрал отец,там целая история,только Анна не делает никаких выводов из своей жизни
Гость
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Попался очередной лошара на крючок !!! Предохраняйся , болван , пока не поздно!!!
1

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