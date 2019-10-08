"Не все в порядке с головой": Шарлиз Терон получила смачную оплеуху

Недавно фотомодель появилась на публике со своим сыном, вот только его внешний вид не соответствовал нормам морали. Мальчик был одет в розовый купальник.
Скандальный блогер Лена Миро не смогла оставить без комментариев случившееся. Она считает, что Шарлиз идет на поводу у ребенка лишь потому, что хочет быть в тренде, как Анджелина Джоли или Гвен Стефани.
"То, что у Шарлиз Терон далеко не все в порядке с головой, лично у меня не вызывает сомнений", – заявила автор.
По мнению Миро, маленький мальчик не может самостоятельно решать, в чем выходить на публику. За это несет ответственность исключительно его мать.
"Если у кого-то тут есть диагноз, то он явно у Шарлиз Терон, а не у ребенка", – отметила скандальный блогер.
Также автор вспомнила о Ксении Бородиной, которая была возмущена этой выходкой. Она считает, что уж кто-кто, а вот ведущая телестройки точно не имеет права критиковать актрису.
"Ей все понятно. А вот для меня совершенно очевидно, какой вырастет дочь Бородавки. Девочка видит череду "пап" в постели у мамы, которые изменяют ей, живут за ее счет, а сама мамочка работает в публичном "Доме 2"", – язвительно высказалась Лена.
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