Анну Михалкову облизали с головы до ног

Актриса Анна Михалкова поделилась новыми снимками в своем Instagram-аккаунте. Пост получил бурную реакцию аудитории.

На фото знаменитость предстала в своем естественном амплуа. На ее лице нет ни грамма косметики. Фотошопить кадры она тоже не стала. Но ведь и не скажешь, что Анна уж больно сильно в этом нуждается.

В свои 45 лет звезда прекрасно выглядит. У нее довольно свежая кожа, почти нет морщин. кроме того, недавно Михалкова сбросила 15 килограммов лишнего веса, что сделало ее еще привлекательнее.

"Все так быстро, все так мимолетно! Где же это "здесь и сейчас"? Как его поймать? Раз – и середина осени! Раз – и старшим почти по 20 лет! Раз – и Лиде скоро в школу! Как так, подождите, мне же еще 25 , нет, ну хорошо, 36... уже нет? Мы живем в дороге, между неотложными делами, пробками, жизнью друзей выложенной в Инстаграм... Где этот slow living? Как не пропустить эту радость от первых двух нижних зубов, как у кролика, у детей? Как удержать запах опавших листьев, прелых снизу? Как запомнить ощущение шершавого языка собаки у себя на коже, когда она пытается тебя облизать? Как записать все на жесткий диск? Это не человеческая скорость проживания жизни! Чуть помедленнее, кони!", – подписала пост звезда.\

Поклонники буквально завопили от восторга, сообщает РИА ФАН. Им очень понравились и кадры, и текст. Многие нашли в этих словах отражение себя. "Анечка, вы такая умничка, интересно вас читать, пишите почаще!", "Счастья Вам и вашей семье!", "Хорошо сказала, тонко почувствовала", "Анна Никитишна, вы прелесть!", "Анна, какая вы настоящая и классная!", – не скрывали своего восторга фолловеры.

