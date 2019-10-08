Исчезнувшая после скандала с наркотиками Бочкарева заговорила

Звезда прокомментировала слухи о громкой истории. Она заверила, что "чувствует себя хорошо".
А вот о своих грядущих будущих планах знаменитость сообщать отказалась. "Вы скоро все узнаете", – приводит слова Наталья Бочкаревой телеканал "360".
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