Друг рассказал о состоянии скрывающейся после скандала с наркотиками Бочкаревой

Звезда сериала "Счастливы вместе" скрывается от посторонних глаз после скандала. Наталья Бочкарева не отвечает на звонки, не открывает дверь и не появляется на улице.

По словам друга знаменитости музыканта Андрея Коновалова, артистка избегает общения с кем-либо. Чураться контактов Наталье Бочкаревой посоветовали адвокаты. Зачем звезда сериала "Счастливы вместе" обратилась к юристам – неизвестно.

"Для каких целей наняли адвокатов – пока сложно понять. Нет еще результатов анализов. Осуществляется экспертиза, проводятся анализы, смывы и так далее. Когда все это будет понятно – тогда будет решено, что делать", — рассказал музыкант.

Коновалов подчеркнул также, что Бочкарева чувствует себя лучше. Артистка пошла на поправку после того, как заболела на нервной почве: у Натальи поднялась высокая температура, а после половину ее лица парализовало.

Напомним, неделю назад Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала. Ее, предположительно, поймали с запрещенными веществами в трусиках. Звезда сериала "Счастливы вместе" своей вины не признает и даже записала видеообращение, в котором сообщила, что ее оболгали.

Как сообщает Teleprogramma.pro, с тех пор Наталья Бочкарева, так сказать, легла на дно. Артистка не подходит к телефону, не открывает дверь и не появляется во дворе своего дома. Соседи говорят, что знаменитость перестала сопровождать сына и дочь в школу и ходить за продуктами в супермаркет.