"Не торопите меня": беременная невеста Тимати взмолилась перед родами

Беременная невеста Тимати вновь дала отпор чересчур назойливым поклонникам. Девушке пришлось который раз просить, чтобы ее не торопили с родами.

Модель довольно часто делится подробностями своего интересного положения. Анастасия Решетова рассказывала, что малыш должен появиться на свет в начале октября, однако пока этого не произошло. Тем не менее, подписчики регулярно атакуют девушку с вопросами, когда уже она отправится в роддом.

"Пожалуйста, не торопите меня ))) Всему свое время. Наверное, многие мамы на последней неделе сталкивались с этой истерией со стороны окружающих, мол "когда уже? Ну когда все случится?" (здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – прим. ред.), – написала девушка на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Она отметила, что и сама безумно ждет "того самого дня", однако пока ей приходится заниматься другими насущными вопросами. Модель отметила, что у нее получается посвящать время семье и работе, но она не знает, как сложится ее жизнь в дальнейшем, когда ее первенец появится на свет.

"Скоро сами все увидите. Я правда надеюсь что получится все совмещать. В целом, морально и физически я готова (но это не точно) 😅 ", – уточнила Анастасия.

Она также добавила, что поклонникам не стоит волноваться, если вдруг модель не обновляет контент в своих социальных сетях, в частности "Сторис" в "Инстаграм". Беременная невеста рэпера Тимати подметила, что в эти дни она просто отдыхает от всего, в том числе и от сидения в интернете.