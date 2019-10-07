Предполагаемый сын вынудил тяжелобольного Зайцева сделать ДНК-тест

Известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев никогда не был замешан в скандалах, но вдруг объявился мужчина, называющий себя его внебрачным сыном. В студии "Пусть говорят" на Первом канале маэстро получил результаты ДНК-теста на отцовство.

Вячеслава Зайцева знают как родоначальника советской высокой моды и человека, который не сдается под натиском проблем. 81-летний модельер борется с болезнью Паркинсона, но, несмотря на недуг, напряженно работает.

Зайцев всегда казался человеком высокой морали, поэтому заявление Ивана Рыбникова для многих стало шоком. В студии ток-шоу "Пусть говорят" молодой мужчина, который, к слову, тоже работает модельером, заявил, что он внебрачный сын Вячеслава Михайловича.

Рыбников сообщил, что всю жизнь считал отцом Валерия Даниловича Рыбникова. Однако несколько лет назад родная сестра открыла ему семейный секрет – он рожден от известного кутюрье Вячеслава Зайцева.

"Новость пришла ко мне от сестры. Естественно, неожиданно. Я думаю, что она видела, что мне так же тяжело, как и ему было подняться из деревни, я шел, город за городом покорял. И она, видимо, решила этим самым поддержать меня, чем огорошила. Но потом я стал смотреть и понимать, что столько сходства. Сестра сказала мне, что ей сказала мама", – рассказал Иван в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят".

Между тем сам Зайцев уверен, что рассказ молодого модельера – выдумка. Попытки Рыбникова доказать родство с ним вызваны желанием заявить о себе. Чтобы опровергнуть слова Ивана, Вячеслав Михайлович решился на проведение генетической экспертизы.

"Я сдал ДНК, чтобы предотвратить эти возможные инсинуации в мой адрес", – сказал Вячеслав Зайцев в студии "Пусть говорят".

В эфире ток-шоу были озвучены результаты экспертизы на определение отцовства. Специалисты генетической лаборатории сделали два теста: сравнили образцы биоматериалов Вячеслава Зайцева и Ивана Рыбникова, а также проверили родство Ивана Рыбникова и Валерия Рыбникова.



"Вероятность того, что Вячеслав Михайлович Зайцев действительно биологический отец Ивана, составляет 0%. Вероятность того, что Валерий Данилович Рыбников может являться биологическим отцом Ивана, составляет 99,9%", – озвучил эксперт в студии программы "Пусть говорят".