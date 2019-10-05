Болезнь заразительна: оскандалившаяся Бочкарева обратилась к россиянам после парализации

Накануне многие СМИ сообщили о том, что состояние актрисы резко ухудшилось после скандала с наркотиками. Наталья Бочкарева поспешила прокомментировать случившееся.

В пятницу, 4 октября, в личном микроблоге звезда сериала "Счастливы вместе" опубликовала фотографию, где она запечатлена в скромном черном платье с длинным рукавом. Волосы артистка оставила распущенными.

В подписи к снимку она привела цитату русского философа XIX века Петра Чаадаева. "Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно; то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно...", – написала Наталья Бочкарева.

Пост вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Большинство пользователей призвали звезду сознаться в том, что она употребляла запрещенные вещества: "Покайся, грешница", "А почему ты врешь, что это не ты, стыдобище", "Наркотики – вот секрет твоей диеты. Позорище".

Один из поклонников отметил, что такое высказывание Натальи Бочкаревой может только спровоцировать новую волну критики. "Ты по-русски можешь сказать, что с тобой произошло? Что ты все чужими словами говоришь, сама же вокруг себя обсуждения создаешь", – написал комментатор.



Другие пользователи, наоборот, поддержали звезду сериала "Счастливы вместе". Они посоветовали всем недоброжелателям следить за своей жизнью. "А вам не все равно, как она живет? Живите своими жизнями. Читать противно! Вам лишь бы осудить!", "На себя посмотрите, сплетники".

Ранее друг актрисы Андрей Ковалев рассказал, что скандал с наркотиками больно ударил по звезде. По его словам, на фоне переживаний Наталья Бочкарева "слегла с температурой под 40". Более того, у артистки парализовало половину лица.