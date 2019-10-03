"Наш союз был предрешен судьбой": Андрей Григорьев-Апполонов ушел к парню после гибели жены

Андрей Григорьев-Апполонов продолжает провоцировать слухи о своей персоне. Не успели поклонники рыжего "Иванушки" отойти от новостей о скандальном разводе артиста и его интрижках с моделями, как назрел новый повод посплетничать.



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