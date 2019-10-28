Идею присвоить покойной Началовой высокое звание поддержали

В Сети набирает силу флешмоб #ЮляЗаслуженная. Его запустили поклонники певицы. Фанаты считают, что Юлия Началова заслужила высокое звание.
"Этот вопрос уже давно в воздухе висит, и я с удовольствием поддержал бы эту идею, – сказал Андрей Загорский – Видите ли, у нас структура так построена, что сначала артисту дают звание заслуженного, а потом уже народного. Но Юля была, в какой-то мере, именно народной артисткой – народ любил ее. И она добилась этой популярности непосредственно своим талантом".
При этом Загорский заявил, что некоторые журналисты неправильно поняли смысл флешмоба. Александр встречал в Сети новости о том, что Началову просят признать Героем России. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Отметим, что ранее Анна Исаева, которая была пресс-секретарем певицы, тоже высказалась по поводу инициативы поклонников. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она опубликовала подборку роликов, снятых фанатами Юлии Началовой, с требованием дать любимой артистке "заслуженную". Исаева поблагодарила неравнодушных людей за поддержку.
"Юля заслужила", – пишете вы. Мы не ожидали столько народной любви! Я уже видела более 300 фотографий. Думаю, что вы имеете право выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу. Отдельное спасибо фан-клубу и Виктору Началову, который вспомнил замечательную песню "Синева" в исполнении дочери", – написала бывший пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева.
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