"У нас есть кадры": "сестричка" Началовой выступила со словами о Заворотнюк

Директор многих отечественных знаменитостей Анна Исаева высказалась о ситуации, в которой оказалась актриса Анастасия Заворотнюк. Анна, которая была настолько дружна с ныне покойной певицей Юлией Началовой, что ее даже прозвали ее сестричкой, убеждена, что нельзя спекулировать на такой серьезной теме.

Журналисты передачи "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ побывали на одной из премий, ведущей которой в недавнем прошлом была Анастасия Заворотнюк. Впрочем, звезду комедийного сериала "Моя прекрасная няня" часто звали в качестве ведущей на разные мероприятия. "Мы этим не кичимся, но каждый из организаторов. знакомый и с Настей и с ее семьей, и какие-то вещи мы не скажем и не говорим на прессу", – заявила пиар-директор многих российских знаменитостей Анна Исаева.

Она убеждена, что лишний раз говорить о ситуации, в которой оказалась Анастасия Заворотнюк, якобы борющаяся с четвертой стадией рака, не нужно. "Даже в ситуации, когда человек очень болен и находится на грани, может быть, сейчас, может быть, очень важно сейчас даже не восклицания о том, как мы переживаем, соболезнуем, ни в коем случае не выяснение подробностей диагнозов, это крайне некорректно, некрасиво, спекулировать такими вещами нельзя", – заявила бывший пиар-директор певицы Юлии Началовой.

Анна Исаева подчеркнула важность совсем других вещей. "Вот важно то, что мы их (Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева. – Прим.ред.) снимали на этих премиях, важно, что у нас есть кадры, важно, что у нас есть воспоминания и жизнь, связанная с ними", – заключила она. Напомним, слухи о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, впервые появились еще в августе. По некоторым данным, актриса вначале проходила курс лечения за границей, однако он якобы казался неэффективным, и тогда Настя вернулась в Москву. Сейчас появились данные, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" лечится в клинике на Рублевке.