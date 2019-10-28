"У нас есть кадры": "сестричка" Началовой выступила со словами о Заворотнюк

Журналисты передачи "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ побывали на одной из премий, ведущей которой в недавнем прошлом была Анастасия Заворотнюк. Впрочем, звезду комедийного сериала "Моя прекрасная няня" часто звали в качестве ведущей на разные мероприятия. "Мы этим не кичимся, но каждый из организаторов. знакомый и с Настей и с ее семьей, и какие-то вещи мы не скажем и не говорим на прессу", – заявила пиар-директор многих российских знаменитостей Анна Исаева.
Она убеждена, что лишний раз говорить о ситуации, в которой оказалась Анастасия Заворотнюк, якобы борющаяся с четвертой стадией рака, не нужно. "Даже в ситуации, когда человек очень болен и находится на грани, может быть, сейчас, может быть, очень важно сейчас даже не восклицания о том, как мы переживаем, соболезнуем, ни в коем случае не выяснение подробностей диагнозов, это крайне некорректно, некрасиво, спекулировать такими вещами нельзя", – заявила бывший пиар-директор певицы Юлии Началовой.
Анна Исаева подчеркнула важность совсем других вещей. "Вот важно то, что мы их (Анастасию Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева. – Прим.ред.) снимали на этих премиях, важно, что у нас есть кадры, важно, что у нас есть воспоминания и жизнь, связанная с ними", – заключила она. Напомним, слухи о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, впервые появились еще в августе. По некоторым данным, актриса вначале проходила курс лечения за границей, однако он якобы казался неэффективным, и тогда Настя вернулась в Москву. Сейчас появились данные, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" лечится в клинике на Рублевке.
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