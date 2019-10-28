Отбросившая стеснение Волочкова грязно высказалась о сексе

Анастасия Волочкова разоткровенничалась. Скандально известная балерина убеждена, что секс без эмоций – абсолютно пустое занятие.

В авторской колонке Анастасия Волочкова порассуждала о близких отношениях. "Многие женщины задаются вопросом, как найти своего мужчину. Я отвечу. Чем больше вы будете искать этого мужчину, тем дальше он от вас будет уходить. Запомните: ваш мужчина найдет вас сам. Конечно, встреча со своей второй половинкой – это дар Божий, который либо дается человеку, либо нет", – написала она.

Балерина считает, что полезен любой опыт. "Да, очень тяжело переживать предательство мужчин, разочаровываться в людях. Потому что очаровываемся мы, как правило, быстро, а разочарование приносит большую боль", – заметила Анастасия.

Любительница откровенных нарядов и микроскопических бикини напомнила, что в отношениях важна сексуальность. "Но если любовь без секса возможна, то секс без эмоций – это, мне кажется, абсолютно пустое занятие и ничем не заполненное пространство", – отрезала балерина.

Артистка призвала отбросить комплексы. "На мой взгляд, это очень важно. И мужчинам, и женщинам нужно быть такими, какие они есть. Все эти стеснения, ужимки, "прилично – не прилично" – это все нужно забывать и быть абсолютно открытыми", – цитирует ее Teleprogramma.pro.

В заключение Анастасия Волочкова раскрыла секрет, как оставаться интересной для мужчины: "Нужно просто быть искренней, настоящей, любящей и уметь не только ждать от любимого, чтобы он что-то для вас сделал, а еще и дарить самой и быть для него разной. Люблю поговорку о том, что нужно быть леди в жизни и сексуальной *** в постели".