Запашный сделал заявление после поцелуя с Волочковой

Знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный часто становится главным героем сплетен. Не обошлось и на этот раз, когда журналисты заметили его с Анастасией Волочковой.

Папарацци засняли поцелуй двух знаменитостей, после чего поползли слухи, будто бы у дрессировщика и балерины роман. Однако сам Запашный все отрицает. По его словам, его регулярно на ком-то женят, при этом у Эдгарда есть гражданская жена, которая не так давно подарила ему долгожданное чадо.

"Я Настю знаю уже много лет. Последний раз, когда я ее видел, это было на столетии российского цирка. Мы подошли, по-дружески поцеловали друг друга в щечку. Там было много СМИ, естественно. И вот, наверное, после этого кому-то взбрело в голову. Я уже привык, что каждые полгода я на ком-то женюсь. Я уже не обращаю на это внимание", – передает слова Запашного издание Teleprogramma.pro.

Он также отметил, что Волочкова часто становится предметом обсуждения. Кроме того, подчеркнул, что знает балерину с хорошей стороны много лет.

"Насте я много раз помогал. Она просила не раз предоставить ей реквизит для ее шоу. Вчера мы ей дали реквизит на два концерта. Настю знаю с хорошей стороны. Хотя личность она обсуждаемая. Под прицелом видеокамер. Она очень добрый человек", – высказался знаменитый дрессировщик.

Ранее Волочкова тоже прокомментировала снимок с поцелуем. Она подчеркнула, что между ней и ее старым приятелем нет никаких романтических чувств.

"От Эдгарда Запашного исходит сексуальная энергия. Там что, был поцелуй, как у Собчак с мужем на свадьбе? Я человек эмоциональный, дружелюбный. Мы познакомились с Эдгардом больше десяти лет назад. Он мне помогал по жизни. У меня есть любимый человек, с которым я живу уже больше года. Мы просыпаемся в одной постели. Никакого романа с Запашным у меня нет. Давайте я сейчас вас поцелую. И сразу скажут, что у нас роман", – рассказала Анастасия.

