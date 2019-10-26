В деле о многомиллионных долгах семьи Фриске поставлена жирная точка

В Московском городском суде признали законным решение взыскать с семьи покойной исполнительницы 21,6 миллиона рублей в пользу благотворительной организации "Русфонд". Государственный орган отказался пересмотреть решение, принятое два года назад.
В 2017 году отец знаменитости Владимир Фриске направил в суд официальное прошение о повторном рассмотрении дела. Мужчина заявил, что подпись в договоре с "Русфондом" не принадлежала его дочери. Эту версию подтвердила и независимая экспертиза, передает "Комсомольская правда".
Напомним, четыре года назад организация "Русфонд" обратилась с иском к родителям исполнительницы Владимиру и Ольге Фриске и ее сыну Платону в лице законного представителя Дмитрия Шепелева. Представители фонда потребовали родных отчитаться о расходовании 21,6 миллиона рублей, которые собрали телезрители для лечения знаменитости.
В "Русфонде" уточнили, что родственники исполнительницы принимали активное участие в сборе средств. Однако после смерти Жанны Фриске они не смогли предоставить документы, которые подтверждают использование пожертвованных денег на оплату медицинских услуг. 2 августа представитель организации сообщил, что вся сумма была возвращена, передает ТАСС.
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