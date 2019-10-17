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В книге о Жанне Фриске заметили большую странность

Жанна Фриске. Фото: www.globallookpress.com
В Сети отметили любопытную деталь, касающуюся истории о жизни певицы. Автор книги описывает, как Жанна Фриске смотрит на себя, обнаженную, в зеркало.
прочитано 1209 раз

На странность в новой книге об исполнительнице обратил внимание телеграм-канал "Только никому". Написана она от первого лица и начинается словами "Если вы это читаете, значит, меня уже нет".

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

Автор публикации отмечает, что пишет "всю эту радость" друг артистки сценарист Геннадий Куркин. "То есть мужчина от лица Фриске рассказывает, как она смотрит на себя в зеркало, оценивает фигуру и торгуется с Жизнью (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – отмечает телеграм-канал.

В публикации приводятся цитаты из первой главы книги о Жанне Фриске. "Я раздевалась донага и вставала у зеркала. Боже, как я хороша! Матовая кожа, белоснежные зубы, припухшие от слез веки и губы, серо-голубые глаза, чистая высокая шея, полная молока отяжелевшая грудь… Мой разум и образ моих мыслей, все это с такой тщательностью собранное жизнью в мою неповторимую женственность, теперь оказалось ей так вопиюще безразлично…" – говорится в книге.

Как писали "Дни.ру", книга выйдет под рабочим названием "Блестка". Некоторые ее фрагменты оказались в распоряжении Starhit. Автор описывает чувства Жанны Фриске, узнавшей о своей страшной болезни.

Напомним, Жанна Фриске умерла летом 2015 года после полутора лет борьбы с раком головного мозга. У артистки остался сын Платон. Мальчику сейчас шесть лет. Его воспитывает Дмитрий Шепелев.

Автор: 17 октября 2019, 19:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Год без Жанны Фриске

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Начинается новая вакханалия,как на могиле Ю. Началовой. Оставьте в покое умерших людей. Перестаньте тревожить их души.
Гуся 2
Ответить
Ага...жемчужные вставные зубы. Кривые ноги. Стойка как у бульдога. Лицо малеванное перемалеванное, бесконечные подтяжки. Никакой красоты, все надутое и наколотое. Фу. Мерзость
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