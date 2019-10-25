Бойня на "Доме-2": народ в ужасе от кадров постыдной драки

Конфликт участников реалити-шоу произошел по нескольким причинам. Во-первых, они оба считают себя достойными титула "Человек года", который вручается руководством шоу "Дом-2".
Во-вторых, участники телестройки периодически позволяют обидные высказывания как в эфирах, так и в социальных сетях в адрес друг друга. В-третьих, Дмитрий Дмитренко начал ревновать свою жену Ольгу Рапунцель к Иосифу Оганесяну. Иосиф часто обнимает супругу соперника.
Последней каплей для Дмитренко стало заявление Рапунцель. Ольга сообщила, что Иосиф мечтает бросить свою жену Сашу Черно и уйти к ней.
В итоге молодые люди сцепились на кухне. Дмитренко ругался с Черно. В это время Оганесян набросился на него со спины и попытался удушить. Звезд шоу "Дом-2" разнял находящийся рядом Андрей Шабарин.
Поклонники телестройки осудили Иосифа. Они пришли в ужас от его поступка. Многие отмечали, что только подлые трусы набрасываются на противника со спины.
"Йося со спины... стремно конечно... а вообще они друг друга стоят (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот баба....всегда был бабой...со спины как крыса!!!!", "Капец...Черно ходит так кошмар вообще босиком еще🤦🏻♀️они ходят в обуви все грязной типа помылась 😂", "Йося тихушник. Сзади нападает не мужчина", "Два петуха трусливых", "Как шакал со спины накинулся!", "Устоявшаяся преступная группа Толстая отвлекает и провоцирует, а мелкий нападает со спины😟", "Со спины👏браво йося, так даже бабы не дерутся..." - писали фанаты шоу "Дом-2".
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