Душил на кухне: на мужа Рапунцель из шоу "Дом-2" напали

Казалось бы, Иосифу и Дмитрию делить нечего: Дмитренко счастливо женат на Ольге Рапунцель, а Оганесян состоит в браке с Сашей Черно, однако между мужчинами постоянно возникают конфликты. Участники шоу "Дом-2" начинают ругаться в буквальном смысле на ровном месте.
Другие жители телестройки уверены, что Дима и Иосиф очень похожи. Это якобы вынуждает их соперничать. "У них одно амплуа, и они не могут определиться, кто настоящий, а кто – отражение", – считает Алексей Купин.
Между тем у избранницы Дмитрия Дмитренко другое мнение на этот счет. Ольга Рапунцель уверена, что она и ее муж – настоящие звезды шоу "Дом-2", поэтому Иосиф Оганесян и Саша Черно завидую их паре.
"В "Сторис" нас постоянно засаживают, грязью поливают!" — негодует супруга Дмитренко.
В итоге, после целого дня препирательств конфликт закончился рукоприкладством. На кухне Оганесян набросился на Дмитренко и начал душить.
"Сцепились два петушка🤣 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну ппц. Зоопарк какой то", "Дима психически больной!", "Звездные пары😂😂🤣🤣🤣ну не могу звезды , приживалы проектные голодранцы 😂", - отреагировали на произошедшее поклонники шоу "Дом-2".
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