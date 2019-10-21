"Исходит сексуальная энергия": Волочкова сделала заявление после поцелуя с Запашным

Бывшая прима Большого театра прокомментировала слухи о романе с дрессировщиком Эдгардом Запашным. 43-летняя Анастасия Волочкова отрицает интрижку со звездой цирка.

В различных интервью прославленная танцовщица рассказывает о тайном ухажере, которого скрывает от общественности. Возлюбленный, по словам Анастасии Волочковой, молод, красив и успешен – у него свой бизнес за рубежом. Балерина даже намекала на скорую свадьбу. Якобы уже в 2019 году она станет законной супругой избранника.

Между тем, год подходит к концу, а Волочкова все еще не замужем. Более того, недавно журналисты застали Анастасию за поцелуем с 43-летним дрессировщиком Эдгардом Запашным. Пошли слухи, что именно с ним у танцовщицы роман. Мол, балерина скрывает эту связь, так как у Запашного есть гражданская супруга, которая недавно подарила ему сына.

Представители прессы решили узнать, в каких отношениях балерина находится с дрессировщиком. Журналисты попросили анастасию прокомментировать сплетни.

"От Эдгарда Запашного исходит сексуальная энергия. Там что, был поцелуй, как у Собчак с мужем на свадьбе? Я человек эмоциональный, дружелюбный. Мы познакомились с Эдгардом больше десяти лет назад. Он мне помогал по жизни. У меня есть любимый человек, с которым я живу уже больше года. Мы просыпаемся в одной постели. Никакого романа с Запашным у меня нет. Давайте я сейчас вас поцелую. И сразу скажут, что у нас роман", – заявила Анастасия Волочкова.

Балерина подчеркнула, что многие ей завидуют. "Я красивая, худая, стройная. Бог дал мне красоту. Просто ее поддерживать нужно", – добавила танцовщица.

По словам Анастасии Волочковой, к уколам "красоты" она никогда не прибегала, звезда ратует за натуральность. "Чем меньше вмешиваешься в свой организм, тем лучше", – рассудила балерина в эфире ток-шоу "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ.