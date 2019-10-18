Что случилось с грудью Анастасии Волочковой

После того, как закрыла возможность комментировать свои публикации в социальной сети "Инстаграм", Анастасия Волочкова дала себе полную свободу и теперь выкладывает любые фото и видео по своему желанию, уже не оглядываясь на реакцию подписчиков. Отметим, что те регулярно ее ругали за безвкусие и странное поведение. Некоторые и вовсе утверждали, что Анастасия Волочкова злоупотребляет алкоголем.
Зато фанаты очень порадовались, когда балерина сильно похудела. Сама артистка объяснила, что сбросила вес во время работы над спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка". Артистка репетировала по восемь часов в день, практически перестала есть, лишь иногда притрагиваясь к вареным или сырым яйцам, любимому шпинату и супчику том-ям.
Теперь Анастасия Волочкова щеголяет в нарядах, которые могут в полной мере продемонстрировать ее изменившуюся к лучшему фигуру. Однако очевидно, что из-за нового веса старая одежда сидит на артистке подчас несколько странно. По крайней мере, к такому выводу пришли интернет-пользователи, которые распространили в Сети скриншот видео с праздника, на котором отметилась Анастасия Волочкова.
Она пришла на день рождения к другу в голубом платье в пол с головокружительным декольте. Пользователи обратили внимание на то, как смотрится наряд на груди у артистки. По всей видимости, из-за похудения у Анастасии уменьшилась и грудь.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Какое ваше отношение к Инцесту?
Убийство школьницы в Саратове
Давайте поиграем!
Почему Америка богаче всех?
В каком возрасте вы лишились девственности, и как это происходило?
Отношения со старым мужчиной.
Козел
Стыдно быть девственницей
Ваше любимое занятие когда вы дома одни?
Опротивел секс. Это естественно?