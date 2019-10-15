Седокова порадовала мужчин роскошным бюстом

Исполнительница снялась в раздельном нюдовом купальнике с глубоким вырезом. Она выложила в "Сторис" ролики, которые явно порадовали ее подписчиков мужского пола: на кадрах 36-летняя звезда демонстрирует шикарную грудь.
Анна Седокова записала видео после того, как искупалась – это видно по ее мокрым волосам, передает Пятый канал. Свой пляжный образ знаменитость дополнила соломенной шляпой в тон наряду.
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