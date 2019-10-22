"Вот странная вещь": эксперт высказался о пенсионерке Пугачевой в короткой юбке

В последнее время многие отечественные знаменитости предпочитают короткие юбки. Однако далеко не всем идет мини, уверен Глеб Хан. Любовь Успенская, Лариса Долина и Лолита Милявская "злоупотребляют короткой длиной" при выборе концертных костюмов.
А вот Алле Пугачевой такая длина в самый раз, отметил эксперт. Похудев, Примадонна убрала подальше бесформенные балахоны и стала носить одежду по фигуре. В гардеробе артистки появились приталенные платья, эффектные брюки и мини-юбки.
"Вот странная вещь. Алла Борисовна может позволить себе и короткие юбки, шорты, и платья. Вроде и ножки худенькие… Такой тип фигуры, так называемый перевернутый треугольник – объемный верх и легкий низ. Но сморишь на Пугачеву в мини с ботинками, и вполне себе неплохо. Что-то в этом есть", – цитирует Хана Teleprogramma.pro.
Кстати, в короткой юбке Алла Пугачева появилась на шоу своего молодого мужа Максима Галкина. Передача "Сегодня вечером" была посвящена дню рождения дизайнера Валентина Юдашкина. Кутюрье много лет дружит с Примадонной, которая является его музой.
Чтобы поздравить приятеля, Пугачева пришла на шоу в лаконичном черном наряде, изюминкой которого стали короткая юбка и широкий лакированный плащ. Завершили образ излюбленные артисткой ботильоны.
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