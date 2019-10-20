"Вылитый дедушка. Царство ему небесное": Пугачева всполошила народ высказыванием о сыне Собчак

Судя по "Инстаграму" Собчак, недавно Платон вместе с мамой занимался на специальных развивающих карточках с изображением овощей. Поклонники светской львицы были поражены сходством Платона со своим знаменитым дедом – Анатолием Собчаком.
Более того, на публикацию отреагировала и Алла Пугачева. Она написала в комментариях: "Вылитый дедушка. Царство ему небесное". С ней согласились многие подписчики. Они добавили, что малыш растет невероятно умным и красивым мальчиком.
Ранее новый пост 70-летней звезды эстрады вызвал шквал критики. Певица опубликовала анонс в преддверии серии показов своего юбилейного концерта.
"Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы, но не смогли попасть на концерт, ПОСВЯЩАЮ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.). Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю", – написала Алла Пугачева. Снимок, которым она сопроводила текст, вызвал неоднозначную реакцию фолловеров.
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