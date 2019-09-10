Дженнифер Энистон вызвала отвращение отретушированным лицом

Так, накануне, звезда снова попала на обложку журнала. На этот раз она снялась для октябрьского номера Instyle.
Глянцевое издание в своем Instagram-аккаунте опубликовало снимок. На нем Энистон позирует в черном бюстгальтере-бандо. Дополняют образ массивные позолоченные аксессуары на шее и руках.
Пользователи Сети пришли в замешательство от нового фото. По мнению многих, этот кадр слишком отретуширован.
Один фолловер обратил внимание, что на снимке у Дженнифер слишком темные волосы. Другой отметил, что везде актриса запечатлена с разным количеством веснушек на лице.
"Когда же можно будет увидеть настоящую Дженнифер?", – с досадой спросил поклонник.
Напомним, недавно знаменитость решила начать строить новые отношения. Для этого она обратилась за помощью в брачное агенство. Как писали ранее "Дни.ру", за встречу с одним из претендентов звезда сериала "Друзья" заплатила 750 тысяч долларов.
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