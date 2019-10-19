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Жених сбежал?: В Сети гадают о причинах депрессии у Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/GlobalLookPress
Обещанная в этом году свадьба Анастасии Воолочковой, похоже не состоится. Тайный ухажер так и остается инкогнито, а танцовщица жалуется на депрессию. Подписчики и СМИ гадают, что же происходит в жизни Насти на самом деле? 
прочитано 279 раз

Анастасия Волочкова в последнее время грустна. Балерина признается, что поддалась осенней хандре, а холода всегда нагоняют на нее тоску, но подписчики и журналисты не верят, что дело может быть только в погоде. 

Так, недавно звезда жаловалась на жизнь совсем в другом ключе: "Многие не могут простить успеха других, счастья, любви, роскоши, достатка, благополучия. Это не прощают". Этот пост заставил задуматься, а не намекает ли Волочкова на своего жениха, который до сих пор остается инкогнито. 

Несмотря на то, что балерина постоянно рассказывает о шампанском и шикарных букетах роз, которыми ее встречает любимый, на всех светских мероприятиях, Волочкова появляется одна. На ее снимках в Instagram из мужчин только кот Лаки, отмечает Пятый канал

"Да, в этом году будет моя свадьба!", — еще недавно обещала балерина. Но теперь, судя по всему, обстоятельства изменились. Неужели жених сбежал? – гадают в сети. 

"Свадьба с тем человеком, с которым я сейчас, – это просто… Как он говорит: "Настя, с тобой, как на вулкане. Это просто мы оба сошли с ума!", – недавно высказалась на эту тему Волочкова. 

19 октября 2019, 12:28
ФОТОРЕПОРТАЖ

Волочкова в расстегнутой блузке пришла на премьеру

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