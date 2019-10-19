Жених сбежал?: В Сети гадают о причинах депрессии у Волочковой

Анастасия Волочкова в последнее время грустна. Балерина признается, что поддалась осенней хандре, а холода всегда нагоняют на нее тоску, но подписчики и журналисты не верят, что дело может быть только в погоде.
Так, недавно звезда жаловалась на жизнь совсем в другом ключе: "Многие не могут простить успеха других, счастья, любви, роскоши, достатка, благополучия. Это не прощают". Этот пост заставил задуматься, а не намекает ли Волочкова на своего жениха, который до сих пор остается инкогнито.
Несмотря на то, что балерина постоянно рассказывает о шампанском и шикарных букетах роз, которыми ее встречает любимый, на всех светских мероприятиях, Волочкова появляется одна. На ее снимках в Instagram из мужчин только кот Лаки, отмечает Пятый канал.
"Да, в этом году будет моя свадьба!", — еще недавно обещала балерина. Но теперь, судя по всему, обстоятельства изменились. Неужели жених сбежал? – гадают в сети.
"Свадьба с тем человеком, с которым я сейчас, – это просто… Как он говорит: "Настя, с тобой, как на вулкане. Это просто мы оба сошли с ума!", – недавно высказалась на эту тему Волочкова.
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