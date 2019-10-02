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"Через день я стал употреблять наркотики": Гуф рассказал о начале романа с Топурией

Алексей Долматов (Гуф). Кадр youtube.com
Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, откровенно рассказал о романе с солисткой "А’Студио" Кети Топурией. Артист признался, что после встречи с певицей он вновь стал употреблять запрещенные вещества.
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Алексей Долматов в день своего 40-летия принимал дома съемочную группу ютуб-шоу "Осторожно, Собчак". Рэпер Гуф дал большое интервью телеведущей Ксении Собчак.

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Общаясь с журналисткой, Долматов обмолвился, что с самого утра ждал поздравления от одного важного человека и дождался. Артист пояснил, что говорит о бывшей девушке – певице Кети Топурии.

Также артист рассказал, что три года назад, когда начал встречаться с Топурией, перестал работать и вновь стал употреблять тяжелые наркотики. Артист несколько лет был в "завязке", однако, влюбившись, сорвался.

"Я перестал вообще писать, абсолютно, в тот же день. Через день я стал употреблять наркотики тяжелые, после перерыва трехлетнего", – рассказал Гуф.

Артисту пришлось обращаться за помощью к друзьям. Пыталась вытащить Алексея и Кети.

"Она меня спасала, спасала, спасла в конечном итоге. Потом было два года таких нудных отношений. Я лежал три года на диване. Мы ничего не делали. Никакого движения ни у нее, ни у меня, никакого прогресса не было", - вспоминает Алексей.

Между тем, Долматов подчеркнул, что Топурия – это единственный человек, с которым он видел свое будущее. По словам рэпера, это была самая большая любовь в его жизни, и на тот момент казалось, что она взаимна. Артист до сих пор не понимает, что он сделал не так, и что стало причиной их расставания.

"Мы несколько раз расставались и сходились за это время. И последние полгода я суперхорошо себя вел, стал очень хорошим, не косячил. Я лежу после операции, и она мне говорит: "Что-то я подостыла". Я не понял вообще почему", – сказал рэпер Гуф.

Алексей Долматов (Гуф). Кадр youtube.com

Артист не стал скрывать, что все еще любит Кети Топурию, однако понимает, что вместе они уже не будут. "У меня пока этот человек в сердце. Пока не вижу никого", – отметил Долматов.

Гуф также рассказал, что на первоначальном этапе общения Топурия скрывала от него, что еще замужем. То, что возлюбленная несвободна, узнаваема, да еще и с маленьким ребенком, делало отношения мучительными для рэпера.

Алексей Долматов сразу влюбился в Кети Топурию. Правда, по словам артиста, он шел на свидание с певицей с мыслями о приятном времяпрепровождении с девушкой из "А’Студио", но не более.

"Мне просто слишком больно за это время было. И по сей день больно. Мне так больно никто не делал", - подчеркнул Алексей Долматов.

2 октября 2019, 15:00
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Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью

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