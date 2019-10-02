"Через день я стал употреблять наркотики": Гуф рассказал о начале романа с Топурией

Алексей Долматов, более известный как рэпер Гуф, откровенно рассказал о романе с солисткой "А’Студио" Кети Топурией. Артист признался, что после встречи с певицей он вновь стал употреблять запрещенные вещества.

Алексей Долматов в день своего 40-летия принимал дома съемочную группу ютуб-шоу "Осторожно, Собчак". Рэпер Гуф дал большое интервью телеведущей Ксении Собчак.

Общаясь с журналисткой, Долматов обмолвился, что с самого утра ждал поздравления от одного важного человека и дождался. Артист пояснил, что говорит о бывшей девушке – певице Кети Топурии.

Также артист рассказал, что три года назад, когда начал встречаться с Топурией, перестал работать и вновь стал употреблять тяжелые наркотики. Артист несколько лет был в "завязке", однако, влюбившись, сорвался.

"Я перестал вообще писать, абсолютно, в тот же день. Через день я стал употреблять наркотики тяжелые, после перерыва трехлетнего", – рассказал Гуф.

Артисту пришлось обращаться за помощью к друзьям. Пыталась вытащить Алексея и Кети.

"Она меня спасала, спасала, спасла в конечном итоге. Потом было два года таких нудных отношений. Я лежал три года на диване. Мы ничего не делали. Никакого движения ни у нее, ни у меня, никакого прогресса не было", - вспоминает Алексей.

Между тем, Долматов подчеркнул, что Топурия – это единственный человек, с которым он видел свое будущее. По словам рэпера, это была самая большая любовь в его жизни, и на тот момент казалось, что она взаимна. Артист до сих пор не понимает, что он сделал не так, и что стало причиной их расставания.

"Мы несколько раз расставались и сходились за это время. И последние полгода я суперхорошо себя вел, стал очень хорошим, не косячил. Я лежу после операции, и она мне говорит: "Что-то я подостыла". Я не понял вообще почему", – сказал рэпер Гуф.

Артист не стал скрывать, что все еще любит Кети Топурию, однако понимает, что вместе они уже не будут. "У меня пока этот человек в сердце. Пока не вижу никого", – отметил Долматов.

Гуф также рассказал, что на первоначальном этапе общения Топурия скрывала от него, что еще замужем. То, что возлюбленная несвободна, узнаваема, да еще и с маленьким ребенком, делало отношения мучительными для рэпера.

Алексей Долматов сразу влюбился в Кети Топурию. Правда, по словам артиста, он шел на свидание с певицей с мыслями о приятном времяпрепровождении с девушкой из "А’Студио", но не более.

"Мне просто слишком больно за это время было. И по сей день больно. Мне так больно никто не делал", - подчеркнул Алексей Долматов.