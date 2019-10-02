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70-летний народный артист России тайно женился

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Российский актер Валерий Афанасьев в четвертый раз вступил в брак. Его избранницей стала актриса Электротеатра Станиславского Наталья Афанасьева, сообщает "Экспресс газета".

Отмечается, что романтические отношения завязались между ними, когда Валерий Афанасьев состоял в браке с третьей женой Анной. Однако актер так и не решился уйти из семьи. В 2015 году его супруга скончалась.

"Когда Анна умерла, я на ее могилу постоянно приезжал, разговаривал, исповедовался, просил прощения и разрешения на свадьбу с Наташей", – поделился артист в откровенном интервью. 

Напомним, Валерий Афанасьев приобрел известность благодаря ролям в картинах "Гардемарины, вперед!, "Ширли-мырли", "Любить по-русски-2", передает "Пятый канал". В 2005 году он был удостоен звания народного артиста за большие заслуги в области искусства.

Автор: 2 октября 2019, 08:08

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