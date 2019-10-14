"Скачущие, прыгающие вприсядку": трясущие гениталиями мужчины лишили Волочкову сна

Бывшая прима Большого театра в ужасе. Анастасия Волочкова посетила спектакль, где по сцене бегали "бесформенные" обнаженные люди.

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Танцовщица опубликовала в личном "Инстаграм" разгромный отзыв на спектакль "Машина Мюллер", состоявшийся вчера вечером, 13 октября, в "Гоголь-центре". По словам Анастасии Волочковой, то, что происходило на сцене, ее шокировало, после звезда балета полночи не могла сомкнуть глаз.

"Но представьте, когда на протяжение всего спектакля 2 часа на сцене бегают 20 абсолютно голых мужчин и женщин..🙈 Причем абсолютно бесформенных. Скачущих, прыгающих в присядку.... Выглядело это крайне не эстетично, омерзительно и просто дико, простите...😝 . Это отвратительное было зрелище с отсутствием эстетики и Красоты. Такое во сне приснится, так пол-матраса съешь сразу от ужаса😂 (Поэтому я и не засыпала🙈😂) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – поделилась Волочкова.

Артистка сообщила, что сбежала из театра, досмотрев спектакль только до середины. По словам Анастасии Волочковой, многие люди в зрительном зале последовали ее примеру.

Балерина добавила, что, посмотрев этот перфоманс, народ перестанет осуждать ее за шпагаты и фотографии в купальнике в соцсетях. Танцовщица также отметила, что для нее сцена – это святое место, негоже трясти гениталиями на ней. Анастасия Волочкова еще раз подчеркнула, что участники постановки были абсолютно обнажены, на них даже не было обтягивающих комбинезонов телесного цвета, как это обычно бывает.

"Ну какое впечатление могут вызвать на театральной сцене голые мужики, стоящие на головах кверху задом и потряхивающие своими ....Отвратительное. Куда катится мир Искусства... Я за любые творческие эксперименты. Но не голых артистов на театральной сцене", – рассудила Анастасия Волочкова.