У ведущей округлились глаза от новых откровений Наргиз о Фадееве

Наргиз Закирова стала очередной звездной гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". Экстравагантная певица высказалась о том, как живет после конфликта с продюсером Максимом Фадеевым, сравнив сотрудничество с ним с тюрьмой.

Недавно Наргиз Закирова попала в скандал. Она объявила о прекращении сотрудничества с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA. Певица выдвинула несколько жалоб в адрес лейбла. В итоге, Наргиз теперь запрещено исполнять все песни, созданные в сотрудничестве с Максимом Фадеевым, многие из которых стали визитными карточками артистки.

После такого сокрушительного поражения певица не теряет оптимизма. Сейчас полным ходом идет запись новой концертной программы. "Мне вообще легко говорить обо всем. Просто не хочется. Сейчас все наполнено позитивом, хочется творить и созидать. Я в процессе становления. Старые песни я не могу петь. Мне запретили. Добавлю, что сохраняется определенный риск, что меня не примут зрители с моей новой музыкой", – призналась Наргиз Закирова.

Певица сравнила работу в продюсерском центре Максима Фадеева с тюрьмой, чем очень удивила ведущую Аллу Довлатову. У той даже округлились глаза, когда Наргиз вдруг заявила, что пять лет пробыла в тюрьме. На вопрос Аллы: "В какой?" артистка и ответила: "В MALFA".

Отметим, что не все так просто. В СМИ муссируется информация, что и у Максима Фадеева есть причины разорвать контракт с Наргиз Закировой. "Поднялась из грязи в князи. Начинала с перепевок американских хитов, которые в нашей глубинке были никому не нужны. Публика после концертов плевалась. Потом гениальный Максим Фадеев написал ей целый ряд хитов. Спел с ней дуэтом. Зарядил ее песни на радио. И на волне успеха у нее напрочь сорвало крышу. Поймала звездную болезнь. Стала беспробудно бухать. Даже на сцене не расставалась с бутылкой вискаря", – рассказывал в интервью звездный промоутер Сергей Лавров.

По его словам, якобы Наргиз Закирова заставляла окружение делать только то, что она хочет. "Требовала, чтобы вопреки закону о запрете курения в общественных местах ей позволяли дымить за кулисами и в гостиничных номерах. Так как это было прописано в ее райдере, нам приходилось каждый раз договариваться с пожарными или платить за нее штрафы", – пожаловался мужчина.