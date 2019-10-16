"Я его очень люблю": Серябкина о неловком разговоре с женой Фадеева

Экс-солистка группы SEREBRO появилась в "Ютюб"-шоу Ксении Собчак. Ольга Серябкина рассказала, что же на самом деле ее связывает с продюсером Максимом Фадеевым.

В рамках беседы Ксения Собчак вспомнила скандальное интервью экс-солистки группы SEREBRO Елены Темниковой. Артистка заявила ранее, что Серябкина и Фадеев состоят в интимной связи. Елена говорила, что она не раз заставала Ольгу и Максима в пикантный момент.

Ольга Серябкина слова экс-коллеги отрицает. "Я не знаю, для чего ей это надо, учитывая, что человек давно ушел с лейбла, занимается своими делами", – отметила Серябкина.

Между тем Ольга не стала скрывать, что к продюсеру питает очень теплые чувства. "Я его очень люблю, очень уважаю", – сказала она, а после пояснила, что эти эмоции скорее дружеские.

В 19 лет Серябкина потеряла отца. Ольга тяжело переживала уход родителя и именно благодаря Максиму Фадееву и участию в группе SEREBRO она оправилась от горя. В каком-то смысле продюсер, по словам Ольги, заменил ей родителя.

"У меня в какой-то момент случилась замена… подмена… я не знаю, как это называется правильно. Плюс ко всему Макс никогда мне не врал. Он как раз, зная, что я ему доверяю, не относился к моему доверию халатно, из-за этого мое отношение к Максу оно трогательное. Я его очень за это уважаю", – поделилась Ольга Серябкина в эфире шоу "Осторожно, Собчак!".

Экс-солистка группы SEREBRO подчеркнула, что очень хорошо общается с женой Максима Фадеева – Натальей. Более того, артистка пыталась поговорить с ней о словах Темниковой, разговор был неловкий.

"Она просто офигенная", – сказала Серябкина. – И даже, когда были эти скандалы, она мне не позвонила, хотя я с ней могла переписываться по каким-то другим делам. А потом я ей звоню и говорю: "Наташ, ты читала вообще этот ****?". Она мне говорит: "Ольга, забей, а".

После Собчак уточнила у Серябкиной сколько Фадеев уже состоит в браке. Ольга отметила, что Максим и Наталья женаты более 25 лет.

"Это очень много. Шансов, что уйдет из семьи, мало", - рассудила Ксения Собчак. "Ты это скажи тем, кто Макса будет скамить (scam – с английского – афера, мошенничество – Прим. ред)", – нашлась с ответом Ольга Серябкина.