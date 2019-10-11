"Так не должно быть…": Серябкина заговорила о насилии из-за откровенной одежды

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась, что получает много сообщений от поклонников. Некоторые письма заставили знаменитость задуматься.

В личном "Инстагрм" артистка решила обсудить тему откровенности в одежде. По мнению Ольги Серябкиной, многие болезненно относятся к своей и чужой внешности.

"Не секрет, что я сама часто выбираю смелые луки. Поэтому меня волнует момент, когда девушек, которые носят одежду, подчеркивающую фигуру, некоторые парни считают доступными. Так не должно быть…" – отметила звезда.

Серябкина поведала, что знает много ужасных историй от фанаток. К девушкам приставали, говорили и делали с ними непозволительные вещи только лишь потому, что кому-то их наряд показался откровенным.

"Такая проблема – другой уровень. Это не комментарии в соцсетях. За этим стоят психологические травмы, страхи и даже насилие. Самое страшное, что многие оправдывают действия мужчин. Некоторые люди считают, что девушки сами виноваты, потому что подобными действиями (уточняю – красивой внешностью и одеждой) провоцируют на такие поступки…" – отметила знаменитость.

Ольга подчеркнула, что к подобному нельзя относиться как к инстинкту, заложенному природой, этим нельзя оправдывать неприемлемое поведение. Артистка напомнила, что люди все же отличаются от животных. "Часть тех людей, которые могут сделать вам что-то плохое, сами имеют какие-то проблемы. От сложностей со здоровьем, до когда-то пережитого негативного опыта, который изменил их восприятие мира", – заметила также вокалистка.

Ольга Серябкина добавила, что не призывает ходить в откровенной одежде. Наоборот, звезда напомнила поклонникам об осторожности.

"Поэтому нужно быть внимательными. Анализировать, куда можно ярко накраситься и одеться, а куда лучше не стоит. Не ходить в открытых вещах по улицам одним, избегать безлюдных пространств. Беречь себя и своих близких", – резюмировала Ольга Серябкина.