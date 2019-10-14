Джордж Клуни закрутил интрижку на стороне

Иностранные журналисты узнали, что у женатого режиссера появилась новая дама сердца. На этот раз продюсер увлекся молоденькой актрисой – 30-летней Бри Ларсон.
Они познакомились на съемках рекламного ролика Nespresso. Между коллегами моментально пробежала искра. Джордж Клуни начал активно ухаживать, и девушка ответила взаимностью.
Напомним, что актер более пяти лет женат на юристе Амаль Аламуддин. Она подарила мужу сына Александра и дочь Эллу. Ларсон, судя по всему, наличие законной супруги и наследников ничуть не смущает.
По данным СМИ, Амаль уже знает о новой интрижке мужа. Клуни пытается опровергнуть информацию и убедить ее в своей верности.
Недавно состоялась годовщина их свадьбы. Как сообщает "Экспресс газета", супруги были холодны друг к другу. Многие заметили между ними сильное напряжение. А после ужина папарацци запечатлели Амаль в слезах. Возможно, именно новый роман Джорджа спровоцировал трещину в их отношениях.
Популярные темы форума
Вопрос Никасу Сафронову
С каким актёром вы бы переспали?
Когда умер мой отец
Какое ваше отношение к Инцесту?
Почему рак массово съедает людей?
Админы не дают ответить
Три раза за ночь это нормально?
Привередливый муж
Самая любимая советская комедия в США
Ваше отношение к многоженству