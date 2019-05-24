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Шоу-бизнес

Звезда Голливуда раскрыла детали страшной аварии

Джордж Клуни. Фото: www.globallookpress.com
Джордж Клуни решил рассказать о деталях страшной аварии, в которую попал прошлым летом. Актер признался: он был уверен, что умирает. От печального конца звезду Голливуда спас шлем.
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Известие об аварии, в которую попал Джордж Клуни прошлым летом на Сардинии, шокировало поклонников актера. Тогда было известно только, что мотоцикл звезды Голливуда на полной скорости столкнулся с автомобилем. Клуни доставили в местную клинику.

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Детали страшного ДТП он решил раскрыть только сейчас. Актер отметил, что несся по шоссе со скоростью около 112 километров в час. После столкновения пробил головой ветровое стекло мотоцикла. От моментальной смерти артиста спас шлем – правда, и он раскололся, но голова осталась целой.

Затем, как рассказал Джордж Клуни, его подбросило вверх, он пролетел несколько метров и рухнул. "Мне было очень плохо, мне казалось, что я умираю. Готовился к тому, что вот-вот свет померкнет в моих глазах", – признался голливудский актер.

К счастью, следом за Джорджем Клуни ехал на мотоцикле его давний друг и продюсер Грант Хеслоу. Он поддерживал актера до прибытия врачей.

Когда с Джорджем Клуни случилась эта авария на Сардинии, актер принимал участие в съемках сериала "Уловка-22". Столкновение сильно подействовало на него. После того случая он не садился за руль мотоцикла, пишет USA Today.

Автор: Андрей Евлампиев24 мая 2019, 14:08
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