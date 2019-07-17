Знаменитого актера сделали отцом без его согласия

В семье знаменитости произошел серьезный разлад. Дело в том, что послание от друга экс-возлюбленной Джорджа Клуни, спортсменки Стэйси Киблер, попало в руки его жене Амаль Аламуддин.
В письме утверждается, что у актера есть внебрачная дочь от отношений со Стэйси. Актер встречался с ней с 2011 по 2013 годы. Аноним потребовал, чтобы Джордж Клуни сделал тест на определение отцовства. Но артист отказывается его пройти.
Супруга закатила артисту громкий скандал, обвинив его в том, что он скрывает внебрачного ребенка, сообщает издание NW. Отмечается, что старшая дочь Стэйси Киблер, Ава, действительно может быть дочерью Джорджа Клуни. Выяснилось, что спортсменка пыталась уговорить звезду Голливуда жениться на ней и завести детей, но артист тогда был к этому не готов.
После ссоры Киблер заявила, что хочет расстаться с Джорджем Клуни, а через девять месяцев у нее родилась дочь. Отцом девочки она объявила некоего Джареда Проба.
Отметим, что в браке с Амаль Аламуддин Джордж Клуни воспитывает двоих наследнико – Александра и Эллу. Как писали "Дни.ру", Дранее Джордж Клуни решил рассказать о деталях страшной аварии, в которую попал прошлым летом. Актер признался: он был уверен, что умирает. От печального конца звезду Голливуда спас шлем.
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