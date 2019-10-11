"Грязный наработанный язык": мужеподобные тетки набросились на Кравец

После выхода ток-шоу на федеральном канале участились нападки бодибилдеров на Алену Кравец. "Я считала, что бабы-качки побузят, погремят весом, выплескивая желчь, и успокоятся, но нет! Продолжают обливать меня своей бранью и угрожать расправой! – плачет Алена. – Свора качков, имярек бодибилдеров, не угомонятся никак, не прекращают травлю меня в соцсетях. Оскорбления и угрозы от громадных быкообразных теток и поддерживающих их таких же дядек мне сыплются гроздьями".
"И эти люди считают себя "сильными", настоящими "спортсменами", с "железной волей" и чуть ли не благородными защитниками чести родины, – возмущена Алена. – Видимо, их силы, накачанной в их страсти к железу и химии, хватает только на нападки на хрупкую нежную женщину".
Атлеты оскорбляют главную светскую львицу Москвы постоянно и без дела. "Силикон мозга", "силиконовая кукла", "с грязным наработанным языком" – это самые мягкие из выражений!
"Все-таки права мой адвокат Лариса Широкова (защищала и интересы Виталины Цымбалюк-Романовской – Прим. ред.), призывающая не прощать прямые публичные оскорбления и подавать на таких суд", – решительно настроена Алена. Она обещает не проглатывать обиды и дать отпор всем "мужеподобным" теткам.
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