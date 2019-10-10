Нюша призналась в интимном желании

29-летняя знаменитость приняла участие в проекте Карена Адамяна "Макарена", где, сидя за рулем своего автомобиля, ответила на 50 вопросов. Некоторые заявления Нюши не совпали с тем, что она говорила ранее.
Например, в апреле этого года в "Инстаграме" певица сообщила, что является сторонницей естественной красоты, поэтому редко обрабатывает свои фото. Теперь же она призналась, что не гнушается графическими редакторами.
"Я девочка, мне хочется быть красивой, у меня есть возможность с помощью фотошопа подправить что-то себе. Не вижу смысла, живя в 21-м веке, не пользоваться этой программой", – сказала исполнительница. А заодно призналась в интимном желании усовершенствовать фигуру.
Певица Нюша пояснила: если бы она имела возможность поменять что-то в себе по щелчку пальцев, то увеличила бы грудь. Правда, до какого размера – пока не решила. "Красивого", – улыбнулась звезда.
Высказалась певица Нюша и на тему мужской красоты. Одним из идеальных мужчин она считает голливудского актера Тома Харди. А вот о предыдущем возлюбленном, 25-летнем Егоре Криде, артистка обмолвилась с пренебрежением, заявив, что между ним и Тимати выбрала бы второго.
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