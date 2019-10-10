Нюша призналась в интимном желании

Артистка дала откровенное интервью новом выпуске ютуб-шоу "Макарена". Певица сообщила, что хочет изменить внешность.

29-летняя знаменитость приняла участие в проекте Карена Адамяна "Макарена", где, сидя за рулем своего автомобиля, ответила на 50 вопросов. Некоторые заявления Нюши не совпали с тем, что она говорила ранее.

Например, в апреле этого года в "Инстаграме" певица сообщила, что является сторонницей естественной красоты, поэтому редко обрабатывает свои фото. Теперь же она призналась, что не гнушается графическими редакторами.

"Я девочка, мне хочется быть красивой, у меня есть возможность с помощью фотошопа подправить что-то себе. Не вижу смысла, живя в 21-м веке, не пользоваться этой программой", – сказала исполнительница. А заодно призналась в интимном желании усовершенствовать фигуру.

Певица Нюша пояснила: если бы она имела возможность поменять что-то в себе по щелчку пальцев, то увеличила бы грудь. Правда, до какого размера – пока не решила. "Красивого", – улыбнулась звезда.

Высказалась певица Нюша и на тему мужской красоты. Одним из идеальных мужчин она считает голливудского актера Тома Харди. А вот о предыдущем возлюбленном, 25-летнем Егоре Криде, артистка обмолвилась с пренебрежением, заявив, что между ним и Тимати выбрала бы второго.