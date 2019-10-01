Объявлено о планах Костенко на третьего ребенка

Модель призналась, что супруг-футболист первым узнал о ее беременности вторым ребенком. "Отреагировал очень даже оперативно, почувствовал раньше всех (меня, теста, УЗИ, ХГЧ)", – отметила Анастасия Костенко.
Также девушка призналась, что не боится вновь стать мамой. Более того, она хочет большую семью. "Мы ничего не боимся. Нашей любви хватит на 3, а то и на 4" (орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – заявила Анастасия Костенко.
Поклонники звездной пары спросили, как модели удалось не поправиться во время беременности. Жена Дмитрия Тарасова уверена, что все дело в генетике, также она не увеличивала порции еды. Анастасия Костенко отметила, что свою роль сыграло и ее увлечение танцами.
Сейчас возлюбленная спортсмена беременна вторым ребенком. Точную дату родов она пока не раскрывает. Поклонники гадают: кто на сей раз появится на свет у Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова – девочка или мальчик.
Напомним, ранее супруга Тарасова рассказала в своем микроблоге об иерархии в их семье. "Так и в жизни: любимый смотрит, куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним", – написала Анастасия Костенко, дав понять, кто в их отношениях главный.
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