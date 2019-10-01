Виктория Боня засобиралась замуж

В личном "Инстаграм" теледива отчиталась о посещении бракосочетания приятельницы. Торжество проходило в Италии и было настолько роскошным, что Виктория Боня, судя по всему, до сих пор под впечатлением.
Увидев красивых молодоженов, знаменитость тоже засобиралась под венец. Правда, кого выбрать на роль жениха, пока не решила. Боня подчеркнула, что мечтает выйти замуж один раз и навсегда.
"Должна сказать, вчера, глядя на вас, таких счастливых, я поймала себя на мысли, что и сама уже готова выйти замуж! Только мужа пока нет", – рассказала Виктория подписчикам.
Телеведущая побыла в Италии всего один день. Знаменитость поспешила вернуться в Англию к дочери Анджелине-Летиции. Взять с собой наследницу на свадьбу Виктория Боня не смогла, девочке нельзя пропускать школу. По словам звезды шоу "Дом-2", в начале сентября ее наследница прогуляла три учебных дня, а потом им пришел большой штраф.
Напомним, два года назад Виктория Боня рассталась с гражданским мужем и отцом своей единственной дочери – миллионером Алексом Смерфитом. С тех пор телеведущая несколько раз пыталась построить отношения, однако успеха в этом пока не добилась.
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