Марка Захарова нарядили в последний путь в дорогой дизайнерский костюм

При жизни Марк Захаров всегда хорошо одевался. В последний путь его нарядили тоже франтом – дорогой дизайнерский черный костюм, черный галстук. В последний раз он собрал аншлаг в театре, который, кажется, без него и немыслим.
"Ленком" взял на себя организацию похорон Марка Анатольевича. Помогло и правительство Москвы, обеспечив охрану, транспорт, место на престижном Новодевичьем кладбище.
На протяжении четырех часов людской поток не стихал – все хотели поклониться Захарову. Поклониться за "Мюнхгаузена", "Тиля", "Обыкновенное чудо" и другие, ставшие культовыми, фильмы и спектакли. Поклониться просто за то, что он был на свете.
Увы, он не успел закончить спектакль "Капкан" – вольную сценическую фантазию по мотивам сочинений Владимира Сорокина, сценарных разработок самого Марка Захарова и документальных источников. Марк Анатольевич при жизни 17 раз переписывал литературный материал, спектакль готов на 85 процентов. И намеченная на 2 декабря премьера состоится непременно – директор "Ленкома" Марк Варшавер пообещал, что дочь Захарова в качестве режиссера завершит работу над постановкой.
Напомним, Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни. Официальная причина смерти режиссера – остановка сердца, связанная с воспалением легких, которое перешло в пневмонию.
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