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"Бездушные": Толкалина врезала сбежавшим из России артистам

Любовь Толкалина. Фото: instagram.com/tolkalinaliuba
Актриса Любовь Толкалина провела Новый год в России. Она высмеяла звезд, которые предпочитают проводить праздники в теплых странах.
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Артистка решила отметить Новый год в Рязанской области. В своем микроблоге в Instagram она разместила фотографию природы в лучах заката. "Мальдивы, говорите... Вот они закаты наши... Без фильтров... Рязанские мы, степные...", - написала Толкалина. В отличие от других звезд, отдыхающих на курортах, она с особым трепетом относится к родной стране. "Здесь мой дом, мои родные, мой путь, мой народ, которому нужна поддержка", – поделилась в одном из комментариев Любовь.

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Пользователи поддержали актрису и стали восхищаться красивым пейзажем: "Никакие Мальдивы не сравнятся с нашей землей, ее просторами, природой и самое большое богатство России – люди!", "Сейчас жалко пропустить любое мгновение нашей чудесной зимы. Нашего Рождества, со снегом, морозом... Такая красота!", "Вот она красотища, вот это сила природы, а не какие-то Мальдивы. Еще сани и тройка лошадей". 

Один из пользователей вспомнил, что на Мальдивских островах любит отдыхать балерина Анастасия Волочкова. "Вы правы, Любовь, однозначно. Какая природа, какая благодать! Ну этих Волочковых и иже с ними, пусть жарятся под солнцем на Мальдивах, нам родной уголок близок", – заявил он.

Ранее актриса привлекла внимание поклонников снимком, где она запечатлена с заметно округлившимся животом. Многие поклонники заподозрили, что Толкалина ожидает рождения ребенка. Однако вскоре звезда опровергла эти слухи. Любовь примерила накладной живот для роли в новом проекте. 

Автор: Полина Крылова9 января 2019, 15:22
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