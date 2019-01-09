"Пошли вы к черту!": громкое разоблачение вранья "Битвы экстрасенсов" потрясло Россию

На протяжении трех часов на телеканале "Россия" шел авторский фильм Бориса Соболева "Идущие к черту", который произвел эффект разорвавшейся бомбы. Он камня на камне не оставил на мошенниках из программы "Битва экстрасенсов", которая с 2007 года с успехом шла на канале ТНТ.

Ясновидящие, колдуны, маги, медиумы – все это чистой воды шарлатаны, следует из выводов Бориса Соболева. Причем это не голословные обвинения. Он лично проверил экстрасенсорные способности каждого из героев программы, поговорил со специалистами и создателями передачи.

Оказалось, что проект полностью является постановочным, что всю "потустороннюю" информацию его участники получают от съемочной группы, что никто из них не обладает никакими эзотерическими способностями. Они не смогли справиться даже с элементарными заданиями отборочного тура, не говоря уже о чем-то серьезном. "Не знаешь, что сказать – имитируй мистический экстаз, лучше со слезами", – эта фраза Бориса Соболева может стать эпиграфом к сенсационным разоблачениям.

Париж стоит мессы. Вот и здесь в результате двух лет напряженной работы на чистую воду вывели всех – досталось даже Джуне и советской звезде экстрасенсорики Розе Кулешовой, не говоря уже о Мехди и прочих аферистах из "Битвы экстрасенсов". Были названы тарифы за попадание на передачу и выход в финал – до 350 тысяч долларов.

Телезрители в шоке от увиденного. "Как дура во все это верила! Смотрела в захлеб все передачи битвы экстрасенсов, верила Башарову, фокусникам и другим подлецам (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Раскрыл глаза, спасибо﻿", "Все три серии превосходны. Раскатали эту лживую шушеру по полной", "Открыли глаза миллионам обманутых людей, Борис", "Покойся с миром "битва шарлатанов"! (хотя по-хорошему половину персонажей бы засудить за мошенничество)﻿", "Просто безобразие. Обман на всю страну. Сколько отчаявшихся онкобольных , которые они разводят. Пошли вы к черту!﻿", "Еще бы "Дом-2" разогнали! Тунеядцев,проституток и уголовников!!!﻿" – пишут люди. Они считают, что автор столь нужного и правдивого фильма достоин премии "ТЭФИ", а шоу нужно закрыть за вранье.

Напомним, что "Битва экстрасенсов" снята в формате британской передачи Britain’s Psychic Challenge. Самым рейтинговым с момента запуска передачи стал вышедший 24 ноября 2013 года выпуск, который был посвящен гибели Владислава Листьева.